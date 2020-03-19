Из Австрии эвакуировали 33 украинца - фото

Борт №1 эвакуировал граждан Украины из Австрии/ Фото ОП

Из Австрии в Украину эвакуировали более 30 украинцев, которые сами не могли вернуться домой из-за карантина и закрытия авиасообщения.

Граждан Украины привез из Вены в Киев президентский самолет, на его борту были 33 человека. Среди украинцев, за которыми глава государства отправил спецборт, было 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой на борт, как и после прибытия, всех осмотрели медики. Вернувшись домой, эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

Фото ОП

Фото ОП

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые "застряли" за рубежом из-за закрытия авиасообщения. В частности, он отметил, что Украина вернет всех граждан Украины, которые находятся за рубежом.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - заявил глава государства.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах станут те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения.