Ученые выяснили, откуда взялся коронавирус

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение / УНИАН

Ученые опровергли версию о том, что коронавирус COVID-19 был создан искусственно, а завезли его на территорию Китая американские военные, как на это намекал пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Эксперты утверждают, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека, передает РИА Новости.

"Сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода, – ред.) этого вируса хорошо известен. Это нормальный природный вирус, он подвержен мутациям, и это нормально (...) Даже те сиквенсы, которые пришли в декабре, не носят отпечатков того, что этот вирус был искусственно создан. Обычно это заметить можно. Если ученый режет РНК или ДНК, то в тех местах, где режут, остаются, условно говоря, следы молекулярных ножниц", – заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, прежде чем вирус выпускать, его надо испытать, а это скрыть было невозможно.

"Коронавирус на мышах испытать нельзя, он мышей не заражает. На обезьянах провести исследование еще труднее, чем на людях. Обезьяны стоят очень дорого и все на учете. Представить, что кто-то где-то устроил мини-эпидемию на людях, и мы об этом ничего не узнали, также невероятно. Как они ее остановили? Это что, на острове было? То есть логистика этой конспирации не работает", – добавила Баранова.

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Член Academia Europaea Михаил Гельфанд отметил, что последовательность вируса похожа на последовательности других коронавирусов.

"Теоретически можно комбинировать известные последовательности в надежде сделать что-то гибридно-опасное, но от такой манипуляции останутся следы, а их нет, но точечно менять последовательность вируса, чтобы сделать его специфичным к конкретному рецептору, никто не умеет", - сказал Гельфанд и добавил, что известно несколько сотен вариантов COVID-19 и он эволюционирует ровно так, как и аналогичные вирусы.

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Напомним, ранее ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, то стало известно, что причиной появления 2019‐nCoV скорее всего стали змеи. При этом сообщалось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.