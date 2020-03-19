Коронавирус пробрался в Капитолий: COVID-19 заразились уже два конгрессмена

В Капитолий США проник вирус Covid-19 / dic.academic.ru

В США уже двое конгрессменов заявили о том, что заразились опасным китайским коронавирусом Covid-19. Первым о положительном тесте на китайский вирус сообщил конгрессмен Палаты представителей Марио Диас-Баларт из Флориды, следом за ним о симптомах болезни сообщил и Бен МаКадамс из Юты.

С 13 марта Диас-Баларт перешел на режим самоизоляции. Он опасался за здоровье своей жены, которая уязвима для вируса по медицинским показаниям – она перенесла рак и хроническую болезнь легких. Позже и у самого конгрессмена поднялась температура. Анализы дали позитивный результат на коронавирус COVID-19.

"Я чувствую себя намного лучше. Тем не менее, важно, чтобы все относились к этому серьезно и следовали рекомендациям врачей и экспертов, чтобы избежать заболевания и смягчить последствия распространения этого вируса", - написал конгрессмен в Twitter.

Сейчас Диас-Баларт находится на карантине в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, 14 членов Конгресса, которые контактировали с заразившимся, также отправились на домашний карантин.

Позже конгрессмен Бен Макадамс, демократ от штата Юта, также сообщил, что болен коронавирусом. По его словам, на выходных он почувствовал симптомы "легкой простуды". Во вторник он сдал анализ, а в среду получил положительный результат на COVID-19 .

"Я работаю из дома до тех пор, пока не узнаю, что можно безопасно окончить мой добровольный карантин, и я по-прежнему работаю на жителей Юты и добиваюсь, чтобы они получили необходимые ресурсы", - написал Макадамс в Twitter.

Как сообщал Главред, у народного депутата Украины Сергея Шахова диагностировали китайский коронавирус. По всей видимости, заразился во время своего визита во Францию в период с 8 по 11 марта 2020 года. Сейчас общее состояние нардепа Шахова уже стабилизировалось.

Стоит отметить, что Шахов контактировал с другими нардепами не более одного раза - 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там была (вместе с ним) дюжина народных избранников.