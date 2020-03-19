В Киеве организуют развозку к местам работы: кому "повезет"

В Киеве организуют развозку к местам работы / УНИАН

В Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина24, в условиях действия ряда ограничений в стране, которые продиктованы необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки.

"Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, какие масштабы приобрела пандемия в других странах. И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", - добавил Пантелеев.

Как известно в Киеве закрыли метро – подземка приостановила работу как минимум до 3 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после закрытия метро в Киеве возник настоящий транспортный коллапс.