Сколько времени живет коронавирус вне человека: свежее исследование

Коронавирус живет вне человека от нескольких часов до нескольких дней/ УНИАН

Ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19, который заразил уже более 218 тысяч людей во всем мире.

Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней. К такому выводу пришли ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, передает Reuters.

В частности, по данным исследования, три четверти вирусных частиц, которые попадают в воздух, теряют способность заражать через как минимум 66 минут. При этом 25% вирусных частиц все же могут быть опасны. К концу третьего часа половина из этих 25% становится нежизнеспособной.

А вот на поверхностях COVID-19 задерживается на разное время. К примеру, на пластике и нержавеющей стали вирус оказался жизнеспособным до трех дней. На картоне он "умер" через сутки, а на меди он стал неактивным через 4 часа.

Читайте такжеСколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявление

Как сообщал Главред, ранее китайские ученые выяснили, что коронавирус может задерживаться в воздухе по крайней мере на полчаса и перемещаться на расстояние до 4,5 метров.

Напомним, ученые опровергли версию о том, что коронавирус COVID-19 был создан искусственно, а завезли его на территорию Китая американские военные. Эксперты утверждают, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.

Отметим, что по состоянию на утро 19 марта коронавирус заразил уже 218 815 человек во всем мире. При этом жертвами болезни стали 8810 человек, выздоровели - 84 114. Об этом свидетельствую данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Ситуация с коронавирусом в мире по состоянию на утро 19 марта / gisanddata.maps.arcgis.com

При этом в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не обнаружили ни одного нового случая заражения. За сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.