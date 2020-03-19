Зеленский развенчал "страшилку" о коронавирусе в Украине

В Украине нет 400 тысячах больных коронавирусом, утверждает Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский развенчал страшилку относительно количества больных китайским коронавирусом в Украине.

Фейки о вирусе распространяются гораздо быстрее самого вируса, рассказал глава государства в видеообращении, которое обнародовал Офис президента.

Зеленский заявил, что "страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь".

Украинский лидер призвал соотечественников не верить ложной информации о коронавирусе и брать данные о вирусе из официальных источников органов власти.

Ранее Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине по состоянию на 18 марта коронавирус подхватили 16 человек, двое инфицированных – скончались.

Напомним, из-за пандемии китайского вируса в нашей стране ввели карантин. Власти отменили все международные регулярные пассажирские рейсы. Также перестали ездить пассажирские поезда, электрички, некоторые автобусы и маршрутки.