Как питаться во время карантина: диетолог дала советы украинцам

Овощи и фрукты также необходимы для укрепления иммунитета / Фото pixabay.com

До 3 апреля в Украине объявлен карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, и украинцы немного "сошли с ума" - закупаются впрок продуктами. Однако не всё стоит употреблять в пищу во время карантина.

Диетолог-иммунолог Людмила Гончарова рассказала, от каких именно продуктов питания стоит отказаться, а что, наоборот, стоит добавить в рацион.

Как питаться во время карантина

Эксперт советует отдать предпочтение натуральным продуктам, особенно зерновым. Это может быть гречка, просо, пшеница, ячмень, рожь, рис (лучше покупать дикий нешлифованный рис, а не белый). Также можно купить куриные или перепелиные яйца впрок, они прекрасно хранятся 2-3 недели.

"Нужно помнить, что наша иммунная система в первую очередь зависит от белковой пищи, а не от углеводной. Также можно купить про запас любое мясо. Это может быть курица, индюшка и т.д. Главное, чтобы это было не жирное мясо", - рассказала Гончарова изданию Обозреватель.

Диетолог советует запаковать мясо порционно в полиэтиленовые пакеты и положить в морозилку. Точно так же можно поступить и с рыбой.

Овощи и фрукты также необходимы для укрепления иммунитета. В среднем желательно употреблять хотя бы 2-3 фрукта в день. Чтобы они быстрее усвоились, можно делать смузи. Диетолог советует остановить свой выбор на фруктах, которые долго хранятся - это апельсины, яблоки, груши, киви.

Гончарова советует употреблять и зелень, так как это самый лучший продукт по содержанию витаминов и минералов, и при этом в зелени нет углеводов. Зелень можно как купить, так и вырастить в вазоне на собственном подоконнике.

Что не стоит есть во время карантина

Гончарова не советует украинцам покупать сахар и все сахаросодержащие продукты: конфеты, торты, пирожные, мармелад и т.д. Стоит также отказаться и от солений, даже квашеной капусты. По словам эксперта, и сладости, и маринованные продукты дают дополнительную нагрузку на организм и совсем не способствуют повышению иммунитета.

Как сообщал Главред, коронавирус COVID-19 наиболее опасен для людей от 60 лет и старше, особенно с сопутствующими патологиями. В связи с этим диетолог Алена Юдина рассказала, как повысить иммунитет гражданам из группы риска.

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Напомним, ранее испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия рассказал, как подготовить организм к коронавирусу Covid-19. По его словам, нужно взять за основу своего рациона средиземноморскую диету. Чтобы не заболеть, нужно употреблять в пищу много фруктов, овощей, зелени, а также цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.