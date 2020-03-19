Пешком через Днепр: в Киеве из-за транспортного ада люди перекрывают дороги

Люди "штурмуют" автобусы в Киеве / Скриншот

В четверг утром, 19 марта, в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта из-за введенного карантина.

В частности, очередь из сотен людей зафиксирована на конечной остановке автобусного маршрута №220, который везет людей с левого на правый берег Киева.

"Сотни человек. Поедут не все. Київ, вул. Ревуцького черга на 220 автобус", - говорится в подписи к соответствующему фото.

/ dtp.kiev.ua

Как рассказала в Facebook пользователь Евгений Канарский, утром автобус маршрута №118 стоял в тупике с пассажирами больше часа, так как полиция его не пускала на маршрут.

"На маршруте 6 автобусов. Как проехать дальше - никто не знает. Было бы мягко говоря неплохо, чтобы власти объяснили, как может быть так мало автобусов на маршруте, а также прошу обратить внимание Офиса президента на то, что медики, также находящиеся в этом автобусе доехать никак не могут", - рассказал очевидец.

"Итак, зашёл полицейский и сказал, что все кто сидит - может дальше ехать, а остальным надо выйти. Естественно, никто даже и не двинулся. Народ нервничает и начинает перекрывать дорогу, но мы все стоим", - пишет пользователь.

/ Фейсбук Е.Канарского

Кроме того, в Киеве люди идут на отчаянные шаги, чтобы добраться до места работы при закрытом метро.

В Сети публикуют фото, как люди переходят мосты через Днепр, в частности, появились фото, как люди переходят пешком мост метро.

Напомним, в Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы.

Как известно в Киеве закрыли метро – подземка приостановила работу как минимум до 3 апреля. Ранее сообщалось о том, что после закрытия метро в Киеве возник настоящий транспортный коллапс.