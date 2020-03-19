"ДНР" закрывается из-за коронавируса: названа дата

"ДНР" 21 марта закрывается, сообщил Денис Пушилин / УНИАН

Так называемые "власти" самопровозглашенной "ДНР" из-за китайского коронавируса решили на линии разграничения прекратить пропуск людей из территории, подконтрольной Киеву.

Движение через контрольные пункты въезда-выезда будет прекращено в субботу, 21 марта, с 00:00 часов, написал в своем Telegram-канале главарь "ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, "ДНР" закрывается для того, чтобы не допустить проникновение вируса. Также псевдочиновник заверил, что в "республике" не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.

"У жителей "Донецкой Народной Республики", находящихся на территории, подконтрольной Украине, еще есть время вернуться домой. Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей", – добавил главарь квазигосударства.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке зафиксировано 12 случаев заболевания китайским коронавирусом. Напомним, в Минздраве Украины сообщили, что на подконтрольной Киеву территории подтверждено 18 случаев заболевания китайским вирусом, скончались двое заболевших.