Карантин в Киеве привел к штурмам автобусов и потасовкам с полицией

Копы пытаются сдержать толпу / РБК-Украина

С вечера 17 марта в Киеве закрыли метро – подземка приостановила работу как минимум до 3 апреля из-за карантина, связанного с коронавирусом Covid-19. В первый день из-за закрытого метро в городе уже произошел транспортный коллапс. Сегодня, 19 марта, ситуация не улучшилась.

В частности, возле станции метро Черниговская люди пытаются штурмом взять автобусы. Полицейские же, в свою очередь, пытаются не пустить в транспорт больше 10 человек, как это и предусмотрено карантинными мерами. Между копами и киевлянами возникла небольшая потасовка. Фото инцидента опубликовало издание РБК Украина.

Как сообщал Главред, утром 19 марта в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта. Некоторые люди отчаялись и идут на работу пешком.

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Напомним, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы.

Стоит отметить, что в КГГА также решили разработать маршруты наземного транспорта, которые могли бы воспроизвести направления веток подземки. Этим и должны будут заняться государственные и частные перевозчики. Такое решение приняли на заседании КГГА 17 марта. Срок действия такой замены – с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.