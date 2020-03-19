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Коронавирус в Раде: у Разумкова оценили скандал с Шаховым

19 марта 2020, 10:24

Сергей Шахов не присутствовал на заседании Рады 17 марта.

Шахов
У Сергея Шахова обнаружили коронавирус / Фейсбук

В Верховной Раде прокомментировали ситуацию вокруг народного депутата от группы Доверие Сергея Шахова, у которого обнаружили коронавирус.

По сообщению пресс-службы Аппарата парламента, Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Рады 17 марта и не принимал участие в голосовании.

"В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 но не голосовал", - говорится в сообщении парламентской пресс-службы.

Кроме того, также опубликовано фото регистрации народного депутата за выбранный период с 3 по 18 марта 2020 года.

/ rada.gov.ua

Напомним, в своем видеообращении Зеленский заявил, что намерен провести расследование в отношении заболевшего коронавирусом нардепа Сергея Шахова, который не ходил на заседания из-за болезни, но его карточка голосовала.

В ответ Шахов заявил, что его карточка не была зарегистрирована в Верховной Раде.

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