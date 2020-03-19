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Более 90 с пневмонией и ни одного теста: Денисова рассказала о патовой ситуации в ОРДЛО

19 марта 2020, 10:49

Людмила Денисова отметила, что в больницы ОРДЛО с симптомами ОРВИ обратились более 600 человек.

Коронавирус в ОРДЛО
Коронавирус в ОРДЛО / "Сегодня"

Около 600 человек в течение недели обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции на неподконтрольной территории Донбасса. При этом у 91 человека подозревают пневмонию, а тестов на коронавирус и Covid-19 в ОРДЛО нет.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, статистика по оккупированному Донбассу получена от партнеров ОО "Восточная правозащитная группа". При этом она указала, что подобной статистики по аннексированному РФ Крыму нет.

"Так как на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение Covid-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - написала Денисова в Facebook.

Кроме того, она призвала международные гуманитарные организации, обеспечить ОРДЛО тестами на Covid-19, медпрепаратами и средствами личной защиты и провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Главред, так называемые "власти" самопровозглашенной "ДНР" из-за китайского коронавируса решили на линии разграничения прекратить пропуск людей из территории, подконтрольной Киеву.

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