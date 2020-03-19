В Одессе бьют стекла трамваев и устраивают драки из-за карантина

Пассажиры восприняли ужесточение противоэпидемических мер с агрессией / dumskaya.net

В Одессе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса и ограничений в работе транспорта пассажиры устраивают потасовки.

Как пишет Думская, многие машины с максимальным количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках, в то же время многие пассажиры восприняли ужесточение противоэпидемических мер с агрессией.

"С утра на большинстве маршрутов звучит ругань и вспыхивают потасовки. В трамвае, которые следовал по маршруту №10 буяны выбили стекло, на "камышовом трамвае" (№20) ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение", - пишет издание.

Для того, чтобы утихомирить разбушевавшихся пассажиров, привлекают силы полиции.

/ dumskaya.net

Напомним, утром 19 марта в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта. Некоторые люди отчаялись и идут на работу пешком.

Накануне заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы.