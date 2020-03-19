Биолог рассказал 10 фактов о коронавирусе, которые нужно знать

Коронавирусом заразились более 200 тысяч человек в мире / Фото pixabay.com

Профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин рассказал 10 важных фактов о пандемии коронавируса COVID-19.

Коронавирус убивает умеренно

Ученый отметил, что бушующий ныне коронавирус - всего лишь один из представителей семейства, которое и раньше было представлено в общем спектре возбудителей ОРВИ человека.

"Это не чума. Не оспа, не родная еще нашему поколению корь. Это даже не тот коронавирус, который вызывал атипичную пневмонию в 2002 году и был гораздо жестче. Нынешний вирус убивает, как положено любому уважающему себя вирусу, только что попавшему к людям из другого зверя. Но убивает умеренно. В мире ежедневно умирает от туберкулеза столько же людей, сколько пока что умерло за все время от COVID-19. И еще столько же – от малярии. Просто за этими цифрами мы не следим в режиме онлайн", - написал ученый в своем блоге для Эха Москвы.

Насколько заразен коронавирус

Потехин отметил, что коронавирус действительно более заразен, чем грипп. Однако ему далеко до свинки, краснухи или кори. По его мнению, панику очень сильно раздули.

"Через пару недель ситуация, очевидно, ухудшится, как это происходило и происходит в других странах. Но это все равно будет очень далеко от тех эпидемий, которые человечество переживало всю свою историю, кроме последних 50 лет", - отметил он.

Не нужно бояться слова "пандемия"

11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус. По словам Потехина, не стоит бояться. Это означает только лишь то, что случаи заболевания обнаружены в большинстве стран мира, а не то, что человечество стоит перед угрозой вымирания.

"Меры безопасности, которые принял Китай и сейчас принимает Европа и остальной мир, абсолютно беспрецедентны. Их главная цель – снизить одновременную нагрузку на больницы при массовых вспышках (что сейчас происходит в Италии и выглядит трагично), растянуть распространение инфекции во времени", - отметил ученый.

Показатели смертности от коронавируса отражают реальность

Потехин считает, что в эпоху соцсетей никто не стал бы скрывать реальное число летальных случаев от зараженя COVID-19. Но тем не менее, по его мнению, показатели общего числа случаев инфицирования очень сильно занижены, так как масса людей перенесла инфекцию без симптомов.

"Ну и хорошо – чем более количество зараженных занижено, тем меньше по факту процент летальных исходов", - считает он.

Коронавирус не был создан человеком

Этот вирус не имеет никакого отношения к человеческим разработкам и не "сбежал" ни из какой лаборатории. Пандемия началась с единичного заражения в Китае – то есть кто-то таки там съел какое-то нехорошее животное.

"А вирусы, попавшие в нового хозяина, чтобы к нему приспособиться, неминуемо приобретут новые свойства и часто будут вести себя агрессивно. К тому же, прыгнув через межвидовой барьер раз, вирус прыгнет и другой, попутно приспосабливаясь к новым хозяевам. Где-то в цепочке хозяев может оказаться и человек", - рассказал биолог.

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Кто переболеет коронавирусом SARS-CoV

Новый коронавирус больше никуда не денется из нашей жизни. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, а врачебные рекомендации – поддерживающая терапия. По мнению Потехина, вакцина появится к лету, но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года. Поэтому большая часть населения планеты этим вирусом все же переболеет. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний – коллективный иммунитет.

Коронавирус и грипп – абсолютно разные

Текущая эпидемическая ситуация продлится примерно полгода, считает ученый. Но COVID-19 не похож на вирус гриппа, поэтому он не будет держать человечество на карантине десятилетиями. Коронавирус скорее пойдет по обычному пути таких инфекций – чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. А потом новые формы будут появляться редко и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер.

Кому грозит летальный исход

Смертельная опасность из-за коронавируса угрожает каждому пятому-шестому заболевшему. В группе высокого риска - люди за 70-75 лет, особенно с какими-либо сопутствующими заболеваниями. При этом дети почти не болеют, а здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию "на ногах".

Не нужно "демонизировать" коронавирус

Коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное, считает Потехин. Он убивает людей с ослабленным иммунитетом (как любая инфекционная болезнь), и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе.

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Нужен ли карантин

Карантинные мероприятия из-за коронавируса оправданы. При этом не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности.

"Не так страшен этот вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах (…) Не нужно бояться выйти на улицу, не нужно бояться идти на работу, если туда правда надо идти. Вообще не нужно бояться перенести эту инфекцию! (…) Бояться нужно за бабушек и дедушек, и вот им как раз лучше бы поменьше выходить из дома и общаться с другими людьми (…) Объясните это вашим пожилым родственникам и друзьям, и постарайтесь сами обеспечить им такой режим минимальных контактов. Они все равно будут болеть. Главное – чтобы не все сразу", - резюмировал биолог.

Напомним, ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.