Билл Гейтс сказал, как и когда можно "угомонить" коронавирус

Китайский вирус можно "угомонить" в период до 10 недель, полагает Билл Гейтс / Reuters

Один из создателей компании Microsoft, американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс полагает, что при лучшем сценарии китайский коронавирус можно "угомонить" в период до 10 недель.

Для того, чтобы случаев заболевания вирусом было очень мало, власти нужно хорошо справиться с карантином и тестированием населения, приводит слова миллиардера Bloomberg.

По мнению Гейтса, когда новых случаев заболевания коронавирусом будет очень мало, появится возможность возвращаться к привычной жизни.

"Если власть хорошо справится с тестированием и карантином, то на протяжении 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний (коронавирусом – Ред.)", – считает он.

Читайте такжеЗеленский развенчал "страшилку" о коронавирусе в УкраинеРанее фонд Билла Гейтса выделил на борьбу с новым коронавирусом 100 млн долларов.

Напомним, была объявлена пандемия китайского коронавируса, страны ввели карантин. По состоянию на утро 19 марта коронавирус обнаружен у 219 тысяч 561 человека, скончались 8 тысяч 927 человек, а выздоровели – 84 тысяч 801.