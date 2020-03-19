Ингалятор и Тамифлю: зараженный коронавирусом британец рассказал жуткую правду

Пандемия коронавируса / Reuters

Заразившийся китайским коронавирусом британец рассказал, чем новый вирус отличается от обычного гриппа. При этом он казал, что обратился в больницу после того, как упала в обморок.

Отмечается, что 39-летний мужчина страдает сахарным диабетом первого типа заметил первые симптомы вируса 4 марта. При этом британец указал, что у него болела голова, появились сильные боли в легких, после чего ему стало трудно дышать. Обратился мужчина в больницу после того, как внезапно потерял сознание.

По его словам, медики решили, что у него грипп, поэтому выдали ему ингалятор и Тамифлю и отправили домой.

"Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и пришлось это сделать. Мне стало очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон", – цитирует мужчину издание StandardMedia.

Во время второго визита медики диагностировали у мужчины коронавирус COVID-19.

"Это не грипп. Грипп – это другое. Тут же чувствуешь себя по-другому", – подчеркнул заболевший британец.

Кроме того, он указал, что при использовании ингалятора боль в легких усиливается. Ему приходится следить за уровнем кислорода в крови, а в случае снижения этого показателя, может потребоваться госпитализация, кислородная терапия и даже интубация.

Сейчас вся его семья находится на карантине.

Как ранее сообщал Главред, педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что к врачу можно идти, если есть реальная дыхательная недостаточность, затрудненное дыхание, одышка.