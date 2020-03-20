Комаровский предупредил, какая привычка усугубляет течение коронавируса

Течение коронавируса усугубляет курение, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

У людей, заболевших китайским коронавирусом, течение болезни усугубляет вредная привычка – курение.

Для абсолютного большинства людей новый вирус не представляет опасности, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что курение усугубляет течение коронавирусной инфекции.

"Есть ли какие-то статистические данные про заболевших коронавирусом среди курильщиков? Есть. Курение – плохо, еще раз подтверждаю… Если вы бросили не надо начинать, если планировали бросать – бросайте", – посоветовал врач.

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Ранее Евгений Комаровский говорил, что китайский коронавирус может жить в воздухе до трех часов, а его жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали – до трех дней.