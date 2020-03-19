Застрявшим в Германии украинцам предложили эвакуироваться за $225

В Польше 3,5 тысячи украинцев попросили об эвакуации / УНИАН

В Польше почти 3,5 тысячи граждан Украины просят об эвакуации из-за вспышки коронавируса.

"Это те, которые нам сообщили", - рассказал в комментарии УНИАН посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Ориентировочная стоимость билета на поезд из Польши в Украину составит: 2 класс - 700 грн. (100 злотых); 1 класс - 1 тысяч грн. (150 злотых), рассказали в посольстве.

В то же время застрявшие в Германии украинцы получили предложение вылететь в Киев или из Брюсселя за 225 долларов, или из Дюссельдорфа за 200 евро.

Как пишет Strana.ua, украинцам предложили рейс PS 1146 из Брюсселя 19 марта в 20:00. По информации представителя авиакомпании МАУ цена билета составляет 225 долларов.

Также рассматривается возможность организации МАУ доставки граждан Украины в Киев 20 марта из Дюссельдорфа. Цена одного билета составит около 200 евро, включая сборы.

/ strana.ua

/ strana.ua

/ strana.ua

Обратим внимание, что предложение об эвакуации украинцев из ФРГ озвучило консульство Украины в Германии.

Напомним, украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения.

Как ранее сообщалось, Украина вывозит из Египта своих граждан, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения.