"Было пусто": украинец из Пекина рассказал, как Китай победил жуткий коронавирус

Коронавирус из Китая / Фото Reuters

Украинец, проживающий в Пекине, рассказал, как Китаю удалось побороть эпидемию коронавируса covid-19. По его словам, китайцы два месяца не выходили на улицу.

"Было абсолютно пусто, работали только продуктовые магазины и аптеки. На каждом шагу меряют температуру: в магазинах, парикмахерской, особенно в метро. Чтобы попасть в любое общественное место, нужно заполнить мини-анкету, где записать дату, имя, номер телефона", – рассказал мужчина, передает Обозреватель.

При этом он указал, что маска является обязательным атрибутом даже после снижения риска заражения. Мужчина указал, что в Китае очень ответственно отнеслись к эпидемии и соблюдали меры осторожности.

"Я обращаюсь ко всем моим соотечественникам моего возраста. Если вы заболеете, то благодаря сильному иммунитету сможете победить вирус. Но вы же не хотите заразить тех, у кого он слабый? И лечиться самим?" – подчеркнул украинец.

Стоит отметить, что китайские власти заявили об остановке эпидемии covid-19 в старне. Так, за последние пару дней внутри страны не выявлено ни одного зараженного, а все, у кого диагностировали коронавирус, - приезжие.

Как ранее сообщал Главред, эксперты утверждают, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека,