Как не заразиться коронавирусом через фрукты: совет от Комаровского

Коронавирус можно подцепить через фрукты, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты, если он попал на них от носителя инфекции в супермаркете.

Чтобы не заразиться вирусом, купленные фрукты можно обдать кипятком, посоветовал врач.

Медик подчеркнул, что коронавирус не умирает при температуре 27 и 37 градусов и живет очень хорошо при 38-ми.

"Если человек, который кашлянул в супермаркете в руку, а потом схватил яблоко и положил его назад, то вы можете заразиться через фрукты. Но как раз сейчас, когда мы каждые пять минут обращаем внимание на необходимость соблюдения элементарных гигиенических правил, давайте все-таки правило мыть овощи и фрукты тоже реализуем…", – сказал он.

Читайте такжеЗеленский развенчал "страшилку" о коронавирусе в УкраинеРанее Евгений Комаровский предупреждал, что китайский вирус можно подцепить, в частности, после нажатия кнопки лифта в многоквартирном доме. Педиатр отметил, что после контакта с поверхностями важно не трогать себя руками и мыть руки с мылом.