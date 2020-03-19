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Как не заразиться коронавирусом через фрукты: совет от Комаровского

19 марта 2020, 12:34

Чтобы не подхватить вирус, можно обдать фрукты кипятком, посоветовал врач.

Евгений Комаровский предупредил, что китайский вирус можно подцепить через фрукты – Как не подхватить вирус из Китая
Коронавирус можно подцепить через фрукты, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты, если он попал на них от носителя инфекции в супермаркете.

Чтобы не заразиться вирусом, купленные фрукты можно обдать кипятком, посоветовал врач.

Медик подчеркнул, что коронавирус не умирает при температуре 27 и 37 градусов и живет очень хорошо при 38-ми.

"Если человек, который кашлянул в супермаркете в руку, а потом схватил яблоко и положил его назад, то вы можете заразиться через фрукты. Но как раз сейчас, когда мы каждые пять минут обращаем внимание на необходимость соблюдения элементарных гигиенических правил, давайте все-таки правило  мыть овощи и фрукты тоже реализуем…", – сказал он.

Читайте такжеЗеленский развенчал "страшилку" о коронавирусе в УкраинеРанее Евгений Комаровский предупреждал, что китайский вирус можно подцепить, в частности, после нажатия кнопки лифта в многоквартирном доме. Педиатр отметил, что после контакта с поверхностями важно не трогать себя руками и мыть руки с мылом.

Евгений Комаровский коронавирус фрукты
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