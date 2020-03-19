Дело в геноме: ученые сделали важное открытие в борьбе с коронавирусом

Ученые расшифровали геном коронавируса / УНИАН

Российским ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минздрава РФ. Как утверждают в ведомстве, полный геном коронавируса, выделенный от пациента, даст возможность немало помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов - для лечения инфекции.

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