Биолог рассказала, когда закончится пандемия китайского коронавируса

Пандемия китайского коронавируса / Фото twitter.com/ChuBailiang

Ученые назвали два условия естественной остановки эпидемии китайского коронавируса. По словам доктора биологических наук, профессора Школы Системной Биологии GMU Анчи Барановой, для победы над covid-19 должно пройти два процесса.

"Один процесс — это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине - а человек новый хозяин для вируса - происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается", - цитирует Баранову РИА новости.

При этом она указала, что второй процесс заключается в приобретение иммунитета людьми. По ее мнению, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то появится необходимая прослойка людей с антителами, которые смогут противостоять вирусу, что и остановит массовое заражение.

Как ранее сообщал Главред, педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты,