Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Стирать белье нужно на самых высоких температурах / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса COVID-19, которая бушует по всему миру, вынудила власти многих стран закрыть границы и ввести карантин. Люди сидят по домам, а значит – самое время подумать, как защититься от опасного вируса в родных стенах. В частности, для этого нужно проводить регулярную уборку, при этом важно знать, как это делать.

Как убрать дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19

Прежде всего стоит знать, что вирусы – достаточно деликатные структуры, поэтому они уязвимы к чистящим средствам и теплой воде. При этом лучше всего проводить уборку в перчатках и не касаться ими лица, передает Медик форум.

Чтобы не допустить распространения инфекции для каждой поверхности лучше использовать одноразовые салфетки. Если вы используете одну тряпку, обязательно постирайте ее после использования и дайте полностью высохнуть.

Важно обратить внимание на то, как именно вы удаляете грязь. Специалисты рекомендуют двигаться по поверхности из стороны в сторону, вырисовывая букву S.

Как мыть посуду – еще один важный вопрос. Лучше это делать это в горячей воде со специальными средствами.

Для стирки одежды и постельного белья выбирайте самые высокие температуры. Потом белье должно полностью просохнуть. Если один из домочадцев подхватил коронавирус, белье этого человека необязательно стирать отдельно. Главное - не перетряхивайте его перед загрузкой в стиральную машинку, чтобы исключить заражение других поверхностей.

Читайте такжеБиолог рассказал 10 фактов о коронавирусе, которые нужно знать

Как сообщал Главред, ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен коронавирус COVID-19 на разных поверхностях. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.

Напомним, ранее педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты, если он попал на них от носителя инфекции в супермаркете. Чтобы не заразиться вирусом, купленные фрукты можно обдать кипятком, посоветовал врач.