"Узколобые жлобы": в Сети показали, как экономят на защите для украинских медиков

В Киеве медсестры отказались выходить на работу / УНИАН

В Киеве медсестры одной из больниц отказались выходить на работу из-за невозможности добраться на работу в связи с карантином и закрытием метро.

По данным волонтера и сооснователя общественной инициативы Быть рядом Анны Карашевской, сотрудницы клиники даже планируют увольняться с 23 марта.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника", - рассказала она в Facebook.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский в своем Facebook опубликовал скриншот обращения от одного из медицинских работников, который пожаловался на то, что в больницы доставили защитные костюмы и респираторы ужасного качества.

"Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.

С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится. Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!" – прокомментировал ситуацию Комаровский.

/ Фейсбук Е.Комаровского

Отметим, что в Сети пользователи раскритиковали ситуацию с карантином в Украине:

"Весь ужас еще и в том, что вы уверены: с аппаратами ИВЛ, лекарствами и тестами все конечно же иначе", - прокомментировал Комаровский, "Одеть ответственных за поставку такого "добра" в эти "костюмы" и отправить на экскурсию в Ломбардию испытывать качество изделия", "Критического мышления ноль. Даже не хватает нарциссизма, чтобы взвесить риски потерь исключительно собственной же выгоды ... насколько ж узколобыми жлобами надо быть, чтоб так наших врачей губить", "Не пуганные чиновники. Они ещё не поняли, что им от этой заразы без наших врачей и бежать то некуда. И деньги не помогут ворованные. Весь мир закрыт. Рубят мост под собой над пропастью", "К чертям собачьим демократию в этой ситуации! В стране должно быть введено чрезвычайное положение. Единая вертикаль власти, ответственности и не замедлительного наказания. Головы ОГА и РГА, мэры городов своей головой и собственной свободой должны отвечать за ситуацию в довереных им областях, районах и городах. За невыполнение своих обязательств, воровство, провалы в работе борьбы с вирусом НЕ УВОЛЬНЯТЬ А САЖАТЬ! И поверьте за краткое время в этой стране все изменится", - пишут в комментариях.

Напомним, утром 19 марта в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта. Некоторые люди отчаялись и идут на работу пешком.

Накануне заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы.