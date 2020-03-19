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Крематории не справляются: в Италии военные развозят тела умерших от коронавируса

19 марта 2020, 13:52

Крематорий Бергамо может кремировать по 25 умерших в сутки.

Итальянская армия перевозит гробы с телами умерших / Скриншот

В итальянском Бергамо военные помогают перевозить тела умерших от коронавируса в другие города, поскольку его крематорий не может справиться с возрастающим потоком.

По данным местных властей крематорий Бергамо может кремировать по 25 умерших в сутки.

За последнее время в Бергамо зафиксировали по меньшей мере 93 случая смерти от коронавируса, сообщает информационное агентство Ansa.

По словам мэра Бергамо Джорджио Гори, истинное число смертей, связанных с коронавирусом, может быть больше, поскольку многие люди с соответствующими симптомами умерли перед тестированием.

Гробы с телами умерших из Бергамо сейчас перевозят в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и ряде других городов.

Как прокомментировал ситуацию бывший министр иностранных дел Павел Климкин, "итальянцы сначала тоже легкомысленно отнеслись к запретам, теперь платят за это ужасную цену".

"Так сложилось, что у нас с женой много друзей и знакомых в Милане и Бергамо. Разговоры с ними, как это фото автомобилей с гробами, разрывают мне сердце. У меня нет цели кого-то пугать, но последние прогнозы ученых свидетельствуют, что переносит вирус в основном молодежь, а погибают в основном люди пожилого возраста (но другие отнюдь не защищены). В Италии, как и у нас, родственные связи между поколениями очень прочные. Пожалуйста, напоминайте об этом каждый день тем, кто легкомысленно относится к мерам гигиены и карантина ", - подчеркнул он в своем Facebook.

"В крематории Бергамо, где больше всего пострадавших, ОЧЕРЕДЬ на 15 дней на кремацию умерших", - сообщила в Facebook Татьяна Сальвони.

Напомним, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 тыс. 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID-19. Умерли 8 тыс. 810 человек. Вылечились - 84 тыс. 113 человек.

коронавирус Новости Италии
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