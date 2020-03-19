Инфекционист назвала самый смертоносный штамм коронавируса covid-19

Коронавирус covid-19 / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 возник не на рынке в китайском Ухане. По словам ведущего инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, он имел большое количество неопознанных источников, после чего попал на рынок.

"Новый коронавирус попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем быстро распространился из-за большого количества тесных контактов. Китайские медицинские органы и "разведывательные агентства" провели быстрый и широкомасштабный поиск происхождения вируса, собрав около 100 образцов генома из 12 разных стран на четырех континентах, выявив все его разновидности и мутации. В ходе этого исследования они определили, что вспышка началась гораздо раньше, нежели в Китае. Затем они пришли к тем же независимым выводам, что и японские исследователи - вирус был привнесен извне", - сообщила Голубовская в Facebook со ссылкой на опубликованное в ChinaXiv исследование.

По словам главного пульмонолога Китая Чжун Наньшань, несмотря на то, что COVID-19 был впервые обнаружен в Китае, он произошел не в этой страны.

Кроме того, в Корее и Тайване зафиксировали другой гаплотип вируса, который отличается от китайского. Он может быть более заразным, но менее смертоносным.

"Иран и Италия в настоящее время расшифровали местно распространенный геном и объявили, что он не произошел из Китая, а был привнесен из другого источника. "Итальянская" разновидность вируса индуцирует примерно такой же уровень летальности, как и в Китае, а "иранская" разновидность, по-видимому, является самой смертоносной с уровнем летальности от 10% до 25%", - подытожила инфекционист.

Как ранее сообщал Главред, в РФ заявили, что им удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.