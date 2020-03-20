Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса

Китайский коронавирус / GettyImages

Антисептики для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержат примерно 30% этанола или пропанола. Всемирная организация здравоохранения предлагает два раствора на основе спирта для дезинфекции рук.

При этом указано, что эти рекомендации не были проверены и основывались на опыте борьбы с другими типами коронавирусов.

"Чтобы оценить, являются ли дезинфицирующие средства на спиртовой основе эффективными для инактивации COVID-19, мы проверили различные концентрации двух препаратов, рекомендованных ВОЗ, а также растворы на основе этанола и изопропанола на их вирулицидное (дезинфицирующее, – ред.) действие", – сообщается в докладе ученых из Германии и Швейцарии, опубликованном порталом bioRxiv.

Согласно результатам, спиртовые растворы "эффективны для инактивации вируса через 30 секунд при минимальной финальной концентрации этанола или изопропанола в 30%". Медики добавили, что новый коронавирус может быть эффективно инактивирован обоими рекомендованными ВОЗ составами, в которых содержание спирта выше 75%.

Как ранее сообщал Главред, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что коронавирус covid-19 имел большое количество неопознанных источников, после чего попал на рынок