УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса

20 марта 2020, 04:13

Спиртовые растворы эффективны для инактивации вируса через 30 секунд.

Китайский коронавирус
Китайский коронавирус / GettyImages

Антисептики для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержат примерно 30% этанола или пропанола. Всемирная организация здравоохранения предлагает два раствора на основе спирта для дезинфекции рук.

При этом указано, что эти рекомендации не были проверены и основывались на опыте борьбы с другими типами коронавирусов.

"Чтобы оценить, являются ли дезинфицирующие средства на спиртовой основе эффективными для инактивации COVID-19, мы проверили различные концентрации двух препаратов, рекомендованных ВОЗ, а также растворы на основе этанола и изопропанола на их вирулицидное (дезинфицирующее, – ред.) действие", – сообщается в докладе ученых из Германии и Швейцарии, опубликованном порталом bioRxiv.

Согласно результатам, спиртовые растворы "эффективны для инактивации вируса через 30 секунд при минимальной финальной концентрации этанола или изопропанола в 30%". Медики добавили, что новый коронавирус может быть эффективно инактивирован обоими рекомендованными ВОЗ составами, в которых содержание спирта выше 75%.

Как ранее сообщал Главред, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что коронавирус covid-19 имел большое количество неопознанных источников, после чего попал на рынок

китайский коронавирус антисептик ВОЗ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:30
Порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных снимках для фанатов
04:13
Ученые назвали антисептик, который защитит от коронавируса
03:40
"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в Украине
02:51
Биолог рассказала, когда закончится пандемия китайского коронавируса
02:28
Сила и жесткость: топ-3 поз для мужского доминирования в сексе
02:15
Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса
01:49
В Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса Видео
01:37
Путин "открестился" от титула царя
01:06
Распределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧП Видео
00:52
День Земли 20 марта – почему дней Земли несколько и поздравления Фото
00:23
В Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны Видео
00:01
20 марта какой сегодня праздник– День счастья и весеннее равноденствие Видео
19 марта, четверг
23:59
В Минздраве анонсировали возможное продолжение карантина Видео
23:40
Еще плюс пять: в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом Видео
23:17
В Житомире больной коронавирусом скрывал подробности поездки в Европу Видео
22:57
Коронавирус начал "косить" армию: заразился майор ВСУ - подробности
22:44
Скоро начнется год Слона 2020: как привлечь благополучие
22:15
Семейная пара вернулась из Парижа: что известно о больных коронавирусом в Днепре Видео
22:14
"Страдает весь мир": Трамп назвал виновных в пандемии коронавируса
21:25
"В изоляции грязно и холодно": житель Житомира поведал, как заразился вирусом
21:00
Гороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связи
20:57
Третья жертва: в Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина Видео
20:56
В Европе придумали новый план для достройки Северного потока 2
20:45
Жуткая статистика: Италия "переплюнула" Китай по количеству смертей
20:36
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
20:21
В Днепропетровской области подтвердили первые два случая коронавируса Видео
20:20
Астролог рассказал, каким знакам Зодиака нужно бояться коронавируса
20:01
МИД дал важные советы украинцам, которые застряли в Германии
19:25
Каждые 16 минут умирает пациент: король Испании обратился к нации Видео
19:24
Врачи проводят флешмоб, в котором умоляют оставаться дома - фото
19:17
#CORONAVIRUS Marcelle - клип о коронавирусе набирает популярность Видео
18:51
Третий случай коронавируса в Киеве: первые подробности
18:30
Белый дом выплатит американцам по тысяче долларов из-за коронавируса Видео
18:29
Предприимчивые украинцы придумали новый способ переправки "коронавирусной" контрабанды
18:25
Настя Каменских стала жертвой мошенников
18:22
Первый монарх в мире заразился страшным недугом из Китая
18:14
В Epic Games Store сейчас раздают две крутые игры – Watch Dogs и The Stanley Parable Видео
18:13
Как не заразиться коронавирусом через фрукты: совет от Комаровского Видео
18:02
Крестные ходы и лечебный ладан: в России придумали, как "бороться" с коронавирусом
18:01
Защита от компьютерных вирусов: названы правила безопасности при работе на карантине
17:40
"Из нас сделали смертников-камикадзе": врачи-инфекционисты возмущены своей рабочей одеждой Видео
17:39
Геймерская компания Razer займется производством масок для лица от коронавируса
17:35
"Баночки лопнули": скандальный Сивохо проехался по "слугам народа" Видео
17:24
В Минздраве рассказали, когда в украинские аптеки завезут медицинские маски
17:15
Украинские банки изменили часы работы из-за карантина: новый график
17:05
Карантин в Украине : супермаркеты изменили график работы - какие и как именно
16:57
Евровидение 2021: страны определились с участниками Видео
16:52
Коронавирус в Киеве: количество больных возросло Видео
16:46
Слух: Call of Duty в 2020 году будет перезапуском серии Black Ops Видео
16:43
Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять