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В Минздраве готовы пойти на крайние меры из-за коронавируса: подробности

19 марта 2020, 15:13

Виктор Ляшко рассказал о сценариях борьбы с пандемией.

Скорая помощь, коронавирус
В МОЗ рассказали о сценариях борьбы с пандемией

В Украине в случае введения чрезвычайного положения из-за стремительного распространения коронавируса для лечения зараженных будут привлекать частные клиники, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, согласно разработанным сценариям борьбы с пандемией, сформированным на основе опыта распространения заболевания в Китае и Италии, в легких случаях заболевания медпомощь будет оказываться амбулаторно в условиях домашней изоляции. По оценке Минздрав, таких случаев может быть около 80%.

"Для других 20%, которые будут требовать госпитализации в инфекционные больницы, мы создали карту, которая будет доведена до диспетчеров экстренной медпомощи, чтобы все понимали, куда нужно госпитализровать. Карта будет четко показывать, куда везти пациента, где на сегодня есть свободная койка и интенсивная терапия", - сказал он в ходе брифинга, транслировавшегося в Facebook.

Ляшко сообщил, что второй сценарий оказания медпомощи при коронавирусе предусматривает переход на привлечение коечного фонда перепрофилированных медучеждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с COVID-19.

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Третий сценарий, по словам главного санврача Украины предусматривает введение чрезвычайного положения в Украине и привлечения частных клиник.

"Это расширит масштаб оказания медпомощи", - сказал он.

Ляшко добавил, что алгоритм медпомощи при коронавирусе полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и учитывает лучшие практики Китая и Италии.

Напомним, в Украине в настоящее время зафиксированы 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - летальных.

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