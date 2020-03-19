Пандемия коронавируса: японцы придумали способ лечения старым препаратом

Япония, ученые / Reuters

Ученые-исследователи из японской фирмы Takeda Pharmaceutical заявили, что разработанный ими препарат IVIG (интравенозный иммуноглобулин) - предназначенный для лечения больных с нарушенным иммунитетом - эффективен и для борьбы с китайским коронавирусом.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Как утверждают японские ученые, IVIG содержит целый набор антител. Кроме того, он уже протестирован полностью и его можно использовать для лечения инфицированных COVID-19.Это и должно дать время, нужное на создание конкретной сыворотки против китайского коронавируса. Над ней сейчас тоже трудятся ученые Takeda - и активнейшим образом.

Однако, по словам медиков-вирусологов у пассивной иммунизации людей есть достаточно заметная слабая сторона. Вколотые с вакциной антитела эффективно работают не более месяца. Затем они просто разрушаются, а у больных даже после выздоровления не будет стойкого иммунитета к конкретному вирусу.

Напомним, ранее российская порнозвезда Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Lola Taylor), заявила о том, что готова заняться сексом с любым, кто сможет придумать вакцину против коронавируса. После этого врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, стоит ли носить маски и спасет ли вакцина от кори.