Коронавирус в Киеве: количество больных возросло

Количество инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до трех человек / УНИАН

В четверг, 19 марта, в Киеве возросло количество людей, которые заболели китайским коронавирусом.

Подтвержден еще один случай заболевания вирусом в столице, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Теперь в Киеве подтверждены три случая инфицирования коронавирусом.

В Минздраве добавили, что инфицированный человек изолирован, и ему предоставляют симптоматическое лечение.

Также в ведомстве подтвердили, что китайский вирус был обнаружен в Житомире. Заболевшего тоже изолировали и лечат симптомы.

Таким образом, по состоянию на 19 марта коронавирус в Украине подтвердили у 18 человек, двое инфицированных – умерли.

Читайте такжеЗеленский развенчал "страшилку" о коронавирусе в УкраинеРанее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 18 марта в Украине китайский вирус подхватили 16 человек. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва коронавируса – в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была в Польше.