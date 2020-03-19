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"Из нас сделали смертников-камикадзе": врачи-инфекционисты возмущены своей рабочей одеждой

19 марта 2020, 17:40

Медперсонал инфекционных больниц абсолютно не подготовлен в эпидемии.

Медсестра шокировала экипировкой / Фото: Facebook/Нина Козловская

Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская в резкой форме обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также чиновникам Министерства здравоохранения, поскольку в отделение прибывают люди с подозрением на коронавирус, а у медицинского персонала отсутствует необходимая защитная одежда.

"Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!" – возмутилась медсестра на своей странице в Facebook.

По словам Козловской, медикам в сложной ситуации не предоставили каких-либо доплат, поэтому количество сотрудников в отделениях сокращается и остаются только "камикадзе", которые ничего не получают за переработку.

"Денег нет, но вы держитесь!" Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии – смертники! У вас совесть есть?!! Запомните, вы тоже не вечны!!! И стыдно блокировать людей!!! Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", – написала возмущенная женщина.

/ Фото: Facebook/Нина Козловская

Аналогичная ситуация наблюдается в инфекционной больнице Коломыи Ивано - Франковской области. В местной больнице отсутствуют тесты на коронавирус, несмотря на то, что достаточно много людей вернулись из Италии, куда ездят на заработки.

"Так выглядят врачи Коломийской районной больницы в ожидании коронавируса. Вместо защитных костюмов - старые советские халаты. Вместо респираторов - марлевые повязки. Вместо медицинских очков - очки для строительных работ. Директор Коломыйской больницы Владимир Кифорук рассказал Teza, что сегодня у них находится более 50 пациентов с симптомами ОРВИ. Но узнать у них коронавирус невозможно, потому что в больнице нет даже экспресс-тестов на вирус. И когда будут – неизвестно", - написал в Facebook Владимир Компаниец.

/ Фото: Teza

Напомним, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко озвучил свой прогноз по поводу того, когда в украинских аптеках в достаточном количестве завезут медицинские маски.

Ранее в Украине частные клиники, аптеки и торговые сети в погоне за прибылью установили заоблачные цены на товары и услуги из-за вспышки коронавируса. К примеру, в одной киевских аптек продавался набор медицинских защитных масок по цене в 1,2 тысячи гривен.

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