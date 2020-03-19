Первый монарх в мире заразился страшным недугом из Китая

Коронавирус диагностировали у князя Монако / УНИАН

Жуткий китайский коронавирус, который уверенно шагает по миру и каждый день заражает новых людей, добрался до монархов.

Так, в Монако заболел страшным недугом князь Альбер II, сообщает в четверг, 19 марта, France Info.

Сообщается, что состояние здоровья монарха не вызывает беспокойства, он продолжает работать.

"Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, правительства и со своими самыми близкими соратниками", - говорится в сообщении.

За здоровьем князя Монако наблюдает врач.

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Как ранее писал Главред, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко озвучил свой прогноз по поводу того, когда в украинских аптеках в достаточном количестве завезут медицинские маски.

"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", — утверждает чиновник.

Также отметим, в четверг, 19 марта, в Киеве возросло количество людей, которые заболели китайским коронавирусом. Подтвержден еще один случай заболевания вирусом в столице, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.