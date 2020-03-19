Белый дом выплатит американцам по 1 тысяче долларов из-за коронавируса

Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. из-за коронавируса / eer.ru

В Белом доме приняли решение в связи с пандемией коронавируса выплатить гражданам США пособия по поддержке населения, которые составят не менее одной тысячи долларов на человека.

Как передает Fox Business News, такую информацию озвучил министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам чиновника, правительство США в течение ближайшего времени выделит по одной тысяче долларов на взрослого и человека и по 500 долларов на ребенка. Также Белый дом планирует направить 500 млрд долларов на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в нынешних условиях.

Министр подчеркнул, что данная выплата теоретически рассчитана на три недели. Если за этот период времени эпидемия не пойдет на спад, то правительство снова выделит средства для граждан страны.

Напомним, в Монако заболел коронавирусом князь Альбер II.

Как ранее сообщалось, Евросоюз потребовал от Netflix и других стримминговых сервисов уменьшить размер транслируемого видео по причине пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на интернет.