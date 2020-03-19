Третий случай коронавируса в Киеве: первые подробности

Виталий Кличко рассказал о третьем случае коронавируса в Киеве / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Китайский коронавирус в Украине - сегодня в Минздраве сообщили о том, что в столице был подтвержден третий случай заболевания.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности диагностики опасного недуга у мужчины, который недавно вернулся из Швейцарии, пишет пресс-служба КГГА в четверг, 18 марта.

"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - написал Кличко.

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Сейчас мужчина находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными и беречь себя, а также во возможности оставаться дома.

Коронавирус в Украине

Ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 18 марта в Украине китайский вирус подхватили 16 человек. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва коронавируса – в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая была в Польше.

Также напомним, Главред писало том, что педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты, если он попал на них от носителя инфекции в супермаркете.