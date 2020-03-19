Каждые 16 минут умирает пациент: король Испании обратился к нации

Король Испании Филипп VI обратился к нации в условиях эпидемии коронавируса / Фото королевского двора

В Испании эпидемия коронавируса с огромной скоростью набирает обороты, количество смертельных случаев увеличивается с каждым днем – пациент умирает в столице государства, Мадриде, уже каждые 16 минут.

Как сообщает издание Эль Паис, только за последние сутки в Испании выявили 3431 инфицированного, количество смертельных случаев достигло 169 случаев за сутки, в Мадриде врачам не удалось спасти 88 пациентов.

Наиболее сложная ситуация сложилась именно в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев. В больницах испанской столицы находятся 3006 пациентов.

Сегодня в Испании зафиксирована первая смерть медика от коронавируса - в Стране Басков 19 марта умерла медицинская сестра инфекционного отделения.

С телеобращением к нации выступил король Испании Филипп VI. Он поддержал свой народ, призвал к единству и солидарности и выразил уверенность, что Испания победит.

Сейчас в стране насчитывается 17 147 заболевших, 767 человек умерли от последствий инфекции. Испания на данный момент является пятым по величине очагом распространения коронавирусной инфекции в мире — после Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана — и одним из самых стремительно увеличивающихся.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954. Об это свидетельствую данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как сообщал Главред, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая.