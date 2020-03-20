Вакцины не ждите: ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусу

Разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев / Reuters

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал о перспективах появления вакцины от новой коронавирусной инфекции.

По его словам, ожидать появления в 2020 году чудодейственного "эликсира" для борьбы с COVID-19 не стоит.

При этом эксперт обратил внимание на то, что ожидать появления долгожданного "противоядия" нужно не ранее 2021-2022 годов.

"21-22 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс", - спрогнозировал Лиознов.

По его мнению, разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев, а затем следует длительный процесс доклинических исследований на животных и на здоровых добровольцах.

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"Поэтому вакцины здесь и сейчас, в этом году, не будет, это займет несколько лет", - добавил Лиознов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.