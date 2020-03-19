Астролог рассказал, каким знакам Зодиака нужно бояться коронавируса

Некоторые знаки Зодиака очень сильно подвержены коронавирусу / Englishfox

Авторитетный и известный астролог Влад Росс рассказал, какие знаки Зодиака особенно слабы иммунитетом - в первую очередь к таким инфекциям, как китайский коронавирус Covid-19.

По мнению астролога, сильнее остальных рискуют заболеть люди рожденные под четырьмя знаками, сообщает портал Страна. Опасность коронавируса, по словам Росса, грозит Близнецам, Тельцу, Водолею, Скорпиоу. Менее склонны к нему - Стрельцы, Львы, Весы, Девы.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал грозит ли Украине эпидемия китайского коронавируса. До этого он поведал, какими жуткими последствиями грозит миру пандемия китайского коронавируса.