В Днепропетровской области подтвердили первые два случая коронавируса

Коронавирус добрался до Днепра / Фото: REUTERS

В Днепропетровской области 19 марта лабораторно подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты в настоящее время получают всю необходимую помощь", — цитирует пресс-служба главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

По словам чиновника, оба пациента недавно осуществляли поездки заграницу. Страны, которые посещали заболевшие, пока не озвучивают.

Бондаренко отметил, что пациенты чувствуют себя удовлетворительно, их состание стабильное. Они госпитализированы и находятся под пристальным вниманием врачей. Медики сейчас выясняют все контакты инфицированных пациентов, чтобы обеспечить полную изоляцию.

В области определили две госпитальные базы: Днепровская городская больница № 21 и Криворожская инфекционная больница, которые рассчитаны на 430 больных.