Жуткая статистика: Италия "переплюнула" Китай по количеству смертей

Коронавирус унес больше жизней в Италии, чем в Китае / Фото: REUTERS

От жуткого коронавируса, который каждый день забирает сотни человеческих жизней, в Италии уже скончались 3 405 человек.

Как пишет ANSA, за прошлые сутки умерли еще 427 итальянцев. Также на 4 480 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в стране. Общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек.

Таким образом, в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных, смертей больше, чем в Китае. Сейчас известно о 81 тыс. инфицированных в КНР и 3,2 тыс. смертельных случаях от вируса.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, сегодня 2 498 пациентов были госпитализированы в реанимацию, это на 241 больше, чем вчера. Из них чуть больше тысячи находятся в Ломбардии - эпицентре вспышки коронавируса в Италии.