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"В изоляции грязно и холодно": житель Житомира поведал, как заразился вирусом

19 марта 2020, 21:25

Житель Житомира подробно рассказал, как заразился опасным вирусом.

коронавирус,пробирка
Житель Житомира поведал о заражении китайский вирусом / УНИАН

49-летний мужчина из Житомира, у которого подтвердили жуткий китайский вирус, рассказал, что в середине марта с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии.

Как пишет местное издание Житомир.info , после объявления там карантина, они поехали в Меммингем (Германия), а оттуда уже самолетом в Украину. В аэропорту им измерили температуру и отпустили домой. Еще за рубежом мужчина решил, что по возвращению домой будет находиться на самоизоляции, чтобы обезопасить родных.

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До госпитализации он находился в загородном доме, где у него и поднялась температура. О своем состоянии он сообщил врачу, который посоветовал пройти тест на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Лабораторные анализы подтвердили коронавирус.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Житомирской больницы. У его палаты установят круглосуточную охрану.

Текст рассказа мужчины:

"Как у меня обнаружили Covid19. Для начала познакомимся. Меня зовут N, как говорил один известный персонаж — умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. Вторую неделю марта я с товарищем и его сыном провели в Австрии на горнолыжном курорте. Погода была прекрасная, снега много, курорт был заполнен. Особенно много в это время было голландцев, многие с детьми. За все время я не увидел ни одного человека в маске, нигде не было никаких предупреждений о надвигающейся пандемии, люди катались, получали удовольствие и радовались весне.

За два дня до отъезда, поехал на экскурсию на Боденское озеро. Около двух часов дня получил сообщение из гостиницы о том, что в связи со вспышкой вируса курорт закрывают, это значило что к 17-00 все туристы (а это не одна тысяча человек) должны были покинуть курорт. Посёлок закрывался на карантин на 14 дней, в течение которых запрещался въезд и выезд. Мы благополучно направились в Мемминген, откуда на следующий день вечерним рейсом должны были вернуться в Киев. Центр Меммингена был полон людей, суббота, светило солнце, кафе магазины и улицы были заполнены. Ничего не говорило о неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Также и в аэропорту и в самолете. По прилету в Киев прямо на трапе всем пассажирам быстро проверили температуру, пограничный контроль и мы дома.

Понимая сложность ситуации, ещё в Австрии я решил дома самоизолироваться на две недели, чтобы не подвергать риску семью и вообще кого-либо . Самоизоляцию организовал в частном доме за городом. В доме для меня были оставлены продукты и лекарства, интернет работал прекрасно. За всё время я не видел ни одного человека ближе 10-15 метров, и то в основном из окна.

На третий день после приезда у меня поднялась температура - 38.2. После этого активный режим пришлось оставить. На следующее утро температура немного спала- 37.7, но я на всякий случай позвонил в амбулаторию нашего посёлка. Приехал довольно молодой и грамотный врач, мы пообщались во дворе. Я был в маске, стояли друг от друга метрах в пяти. Он посоветовал мне пройти тесты на вирус. Для этого он же вызвал скорую и через пару часов меня с мигалкой и сиреной привезли в инфекционное отделение 1-й больницы Житомира.

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Со мной в автомобиле ехала врач в полном обмундировании-комбинезоне, маске, очках и т.д. Водитель и сопровождающий сидели за перегородкой и защищены не были. По приезду около часа пришлось ждать в машине - вроде как бокс был не готов. Это как? Про коронавирус сейчас не говорит только немой. Особенно должностные лица. При поступлении опрос: где был, когда и с кем контактировал. После этого экспресс-тест, (отрицательный, уже хорошо!) взятие мазков из носа и рта для нормального анализа.

После этого я благополучно уснул и проспал восемь часов несмотря на сквозняк из окна и тонкое одеяльце, под которым очень сложно согреться. Температура в палате 16С. Наутро моя температура-36.5

Несколько часов назад - около 15 мне позвонила девушка из эпидемиологической службы и сообщила что мой результат положительный. После этого вокруг уже несколько часов дикая тишина.

Несколько слов об условиях "содержания". Честно говоря это больше похоже не на место где тебя хотят вылечить, а место где хотят в первую очередь тебя изолировать. Очень грязно, холодно, в туалете нет ни полотенца ни туалетной бумаги. В боксе нет питьевой воды, нет ложки-вилки, нет ничего!

Если врачи и медсестры еще кое-как защищены - санитарки же судя по их поведению убежденные фаталистки, маски носят кое-как, мер предосторожности не соблюдают".

Коронавирус в Житомире

Ранее Главред писал, что в Житомире зафиксировали первый случай инфицирования китайским коронавирусом. Коронавирус нашли у местного жителя, который вернулся из Австрии, рассказал в видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин. По словам чиновника, инфицирован мужчина, которому 49 лет.

Также отметим, в Украине в случае введения чрезвычайного положения из-за стремительного распространения коронавируса для лечения зараженных будут привлекать частные клиники, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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