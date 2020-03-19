"В изоляции грязно и холодно": житель Житомира поведал, как заразился вирусом

Житель Житомира поведал о заражении китайский вирусом / УНИАН

49-летний мужчина из Житомира, у которого подтвердили жуткий китайский вирус, рассказал, что в середине марта с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии.

Как пишет местное издание Житомир.info , после объявления там карантина, они поехали в Меммингем (Германия), а оттуда уже самолетом в Украину. В аэропорту им измерили температуру и отпустили домой. Еще за рубежом мужчина решил, что по возвращению домой будет находиться на самоизоляции, чтобы обезопасить родных.

Читайте такжеАстролог рассказал, каким знакам Зодиака нужно бояться коронавируса

До госпитализации он находился в загородном доме, где у него и поднялась температура. О своем состоянии он сообщил врачу, который посоветовал пройти тест на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Лабораторные анализы подтвердили коронавирус.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Житомирской больницы. У его палаты установят круглосуточную охрану.

Текст рассказа мужчины:

"Как у меня обнаружили Covid19. Для начала познакомимся. Меня зовут N, как говорил один известный персонаж — умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. Вторую неделю марта я с товарищем и его сыном провели в Австрии на горнолыжном курорте. Погода была прекрасная, снега много, курорт был заполнен. Особенно много в это время было голландцев, многие с детьми. За все время я не увидел ни одного человека в маске, нигде не было никаких предупреждений о надвигающейся пандемии, люди катались, получали удовольствие и радовались весне.

За два дня до отъезда, поехал на экскурсию на Боденское озеро. Около двух часов дня получил сообщение из гостиницы о том, что в связи со вспышкой вируса курорт закрывают, это значило что к 17-00 все туристы (а это не одна тысяча человек) должны были покинуть курорт. Посёлок закрывался на карантин на 14 дней, в течение которых запрещался въезд и выезд. Мы благополучно направились в Мемминген, откуда на следующий день вечерним рейсом должны были вернуться в Киев. Центр Меммингена был полон людей, суббота, светило солнце, кафе магазины и улицы были заполнены. Ничего не говорило о неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Также и в аэропорту и в самолете. По прилету в Киев прямо на трапе всем пассажирам быстро проверили температуру, пограничный контроль и мы дома.

Понимая сложность ситуации, ещё в Австрии я решил дома самоизолироваться на две недели, чтобы не подвергать риску семью и вообще кого-либо . Самоизоляцию организовал в частном доме за городом. В доме для меня были оставлены продукты и лекарства, интернет работал прекрасно. За всё время я не видел ни одного человека ближе 10-15 метров, и то в основном из окна.

На третий день после приезда у меня поднялась температура - 38.2. После этого активный режим пришлось оставить. На следующее утро температура немного спала- 37.7, но я на всякий случай позвонил в амбулаторию нашего посёлка. Приехал довольно молодой и грамотный врач, мы пообщались во дворе. Я был в маске, стояли друг от друга метрах в пяти. Он посоветовал мне пройти тесты на вирус. Для этого он же вызвал скорую и через пару часов меня с мигалкой и сиреной привезли в инфекционное отделение 1-й больницы Житомира.

Читайте такжеТретий случай коронавируса в Киеве: первые подробности

Со мной в автомобиле ехала врач в полном обмундировании-комбинезоне, маске, очках и т.д. Водитель и сопровождающий сидели за перегородкой и защищены не были. По приезду около часа пришлось ждать в машине - вроде как бокс был не готов. Это как? Про коронавирус сейчас не говорит только немой. Особенно должностные лица. При поступлении опрос: где был, когда и с кем контактировал. После этого экспресс-тест, (отрицательный, уже хорошо!) взятие мазков из носа и рта для нормального анализа.

После этого я благополучно уснул и проспал восемь часов несмотря на сквозняк из окна и тонкое одеяльце, под которым очень сложно согреться. Температура в палате 16С. Наутро моя температура-36.5

Несколько часов назад - около 15 мне позвонила девушка из эпидемиологической службы и сообщила что мой результат положительный. После этого вокруг уже несколько часов дикая тишина.

Несколько слов об условиях "содержания". Честно говоря это больше похоже не на место где тебя хотят вылечить, а место где хотят в первую очередь тебя изолировать. Очень грязно, холодно, в туалете нет ни полотенца ни туалетной бумаги. В боксе нет питьевой воды, нет ложки-вилки, нет ничего!

Если врачи и медсестры еще кое-как защищены - санитарки же судя по их поведению убежденные фаталистки, маски носят кое-как, мер предосторожности не соблюдают".

Коронавирус в Житомире

Ранее Главред писал, что в Житомире зафиксировали первый случай инфицирования китайским коронавирусом. Коронавирус нашли у местного жителя, который вернулся из Австрии, рассказал в видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин. По словам чиновника, инфицирован мужчина, которому 49 лет.

Также отметим, в Украине в случае введения чрезвычайного положения из-за стремительного распространения коронавируса для лечения зараженных будут привлекать частные клиники, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.