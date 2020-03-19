"Страдает весь мир": Трамп назвал виновных в пандемии коронавируса

Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавипуса / Reuters

Президент США Дональд Трамп накинулся на Китае и обвинил его власти в утаивании информации о жутком коронавирусе, что привело к пандемии коронавируса.

"Это (распространение вируса - ред.) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад (. . .) к сожалению, они (Китай - ред.) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме в четверг, 19 марта.

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Власти США были готовы к распространению эпидемии, заверил Трамп и напомнил, что США раньше остальных стран мир запретили въезд к себе с территории Китая. Если бы США позволили "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в США была бы куда хуже, считает американский президент.

Трамп повторил мнение о том, что недостаточно оперативное предоставление информации властями КНР о коронавирусе привело к нынешнему кризису в мире.

"Если бы мы узнали обо всем несколькими месяцами ранее, то вирус можно было бы сдержать в границах одной провинции (Китая - ред.)", - резюмировал Трамп.

Коронавирус в США

Как ранее писал Главред, Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, ввел чрезвычайное положение. Причиной такого решения стало стремительное распространение китайского коронавируса covid-19. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции в пятницу, 13 марта. По его словам, для штатов выделят до 50 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом нового типа.

Также напомним, Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения начали действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней.