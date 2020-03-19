Семейная пара вернулась из Парижа: что известно о больных коронавирусом в Днепре

В Днепре заболели коронавирусом туристы после посещения Парижа / Радио Свобода

В Днепре лабораторно подтвердили случаи заражения китайским коронавирусом у семейной пары, которая недавно вернулась из путешествия во Францию, посещала столицу государства, город Париж.

Как сообщает днепровское издание Наше місто, супруги являются местными жителями Днепра.

Муж и жена вернулись из туристическорй поездки и почувствовали недомогание. Пара сразу же ответственно обратилась в больницу и озвучила свои подозрения, учитывая характерные для коронавируса симптомы.

Супругов поместили в инфекционные боксы, сделали тесты на коронавирус. Результаты стали известны 19 марта, они оказались положительными. Однако к этому времени мужчина и женщина уже чувствуют себя лучше, их намерены в ближайшем будущем перевести из боксов. Болезнь они перенесли в легкой форме, температура была невысокая, сейчас из состояние уже стабилизировалось.

Медики собирают информацию о тех, с кем контактировала пара, чтобы отправить на самоизоляцию и проверить наличие симптомов.

Напомним, в Днепропетровской области 19 марта лабораторно подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Напомним, в Днепропетровской области 19 марта лабораторно подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Как ранее сообщалось, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.