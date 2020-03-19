Коронавирус начал "косить" армию: заразился майор ВСУ - подробности

Майор ВСУ подхватил жуткий вирус / УНИАН

Коронавирус косит население многих стран мира - по количеству смертей Италия уже "переплюнула" Китай. Сегодня СМИ сообщили, что был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом украинского военнослужащего.

Telegram канал СВАРЩИКИ сообщает, что на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19 находится военнослужащий одной из воинских частей ВСУ города Ровно. По информации СМИ, вероятнее всего тут речь идет о 30-й механизированной бригаде.

Читайте такжеТретья жертва: в Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина

Фамилия заболевшего - майор Ю.Супрунюк. По мнению медиков, он заразился от своей дочери, прилетевшей из Италии и находящейся сейчас в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы.

Скорее всего Супрунюк боец АТО и собирался в командировку на Донбасс.

На данный момент, ВСУ тщательно скрывают факт болезни офицера.

Все бойцы, которые с ним контактировали, проходят медобследование и обязательную флюорографию.

Как сообщал Главред, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро 18 марта возросло до 198 152 человек, при этом общее число смертей составило уже 7954. Об это свидетельствую данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.