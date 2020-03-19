В Житомире больной коронавирусом скрывал подробности поездки в Европу

Мужчина утаил путешествие из-за коронавируса / Reuters

В Житомире 49-летний инфицированный коронавирусом ездил в Австрию с группой туристов и пытался утаить эту информацию.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете", - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин изданию Житомир.info.

По словам мэра Житомира, с помощью информации в соцсетях было установлено, от какой турфирмы совершалась поездка и где были эти люди. Он отметил, что к утру 20 марта должны быть собраны данные обо всех, с кем контактировал инфицированный мужчина.

Читайте также"В изоляции грязно и холодно": житель Житомира поведал, как заразился вирусомПациент заявил, что после прибытия в Украину находился на домашнем карантине. При этом неизвестно, придерживались ли самоизоляции люди, с которыми он ездил в Австрию. Сухомлин подчеркнул, что всю эту информацию житомирянин скрывал. Он добавил, что зараженный COVID-19 работает в турфирме, от которой и возил группу людей за границу.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой на данный момент неизвестна, будут привлечены сотрудники полиции и СБУ.

Мэр Житомира рассказал, что пациенту не понравились условия содержания в инфекционном боксе, поэтому градоначальник лично его проинспектировал и показал журналистам новый ремонт.

Напомним, в Днепропетровской области 19 марта лабораторно подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Как ранее сообщалось, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.