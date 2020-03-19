Еще плюс пять: в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом

Уже 26 случаев коронавируса в Украине / УНИАН

В Черновцах лабораторно подтвердили еще пять случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19, таким образом общее количество инфицированных граждан на территории страны увепличилось до 26 человек.

"Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса", - сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным ведомства, пациенты изолированы, их состояние медики оценвают, как стабильное.