В Минздраве анонсировали возможное продолжение карантина

Виктор Ляшко не исключает продолжение карантина / пресс-служба Минздрава

Правительство уже сейчас строит планы относительно продолжения карантина после 3 апреля, если анализ общей эпидемиологической ситуации в стране по распространению китайского коронавируса Covid-19 будет негативным.

"Мы готовимся к продолжению карантина и рассматриваем возможные варианты его продолжения. Но это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на территории Украины, а также в странах Европейского Союза. Если будет продолжаться такой рост, карантин будет стопроцентно продолжен", – заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.

По словам чиновника, в Украине после недели карантина только начали внедряться более жесткие меры.

"Мы только-только начинаем внедрять карантин. Возможно, в будущем будут еще более жесткие меры", – отметил Ляшко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что сигналом для власти является тот факт, что в стране уже происходит внутреннее заражение, и оно наращивает обороты.

"Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", — добавил он.

Напомним, в Днепропетровской области 19 марта лабораторно подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Как ранее сообщалось, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая - в Черновцах и Житомире.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.