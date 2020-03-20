В Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны

Коронавирус внес коррективы даже в исторические события / Reuters

Германия в 2020 году первый раз за свою историю не будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны 8 мая по причине свирепствующей пандемии коронавируса.

"Запланированное на 8 мая государственное празднование властями Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма отменено из-за распространения коронавируса. Информацию об этом подтвердили берлинской газете Der Tagesspiegel в четверг, 19 марта, в канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера", - сообщает DW.

Неполярное решение было утверждено по инициативе главы государства. Ранее в мероприятиях планировали принять участие президент Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, многочисленные высокопоставленные гости. Возможно, сейчас торжество переведут в иной формат, однако пока немецкое правительство не определилось, как именно будет чествовать годовщину в условиях жесткого карантина.

Решение об отмене мероприятия является беспрецедентным. Однако перенести планы не представляется возможным, поскольку праздник ежегодно привязан к конкретной дате.

Напомним, ученые из немецкого Института Роберта Коха полагают, что эпидемия коронавируса Covid-19 может продлиться два года, поскольку пандемии обычно протекают волнами.

Как ранее сообщалось, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 публично объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Он также выразил убежденность в том, что пандемия станет "первой в истории, которую возможно контролировать".