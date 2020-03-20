Распределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧП

Варченко заявил о жестких мерах в связи с эпидемией коронавируса / Фото: пресс-служба Нацполиции

Советник министра внутренних дел Иван Варченко предупредил, что граждане Украины должны быть готовы к введению чрезвычайного положения в стране по причине пандемии коронавируса.

"В ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны. Решение по объявлению чрезвычайного положения в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу", - написал Варченко в Facebook.

По словам Варченко, шутки, смех и политические спекуляции на теме коронавируса в скором времени будут прекращены, а ответственные граждане будут поступать так, что это "заставит легкомысленных идиотов осознать серьезность угрозы".

Советник министра заявил, что работать в стране будет только бизнес, который необходим в критической ситуации. Украинцы, добавил он, должны на несколько месяцев отказаться от своих прежних привычек в виде новой одежды и походов в кафе.

"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений. Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.)", - написал он.

Варченко заявил, что большинство граждан должны смириться с тем, что не смогут покинуть свои дома, пользоваться общественным транспортом, ходить в гости, а дети не смогут гулять на улице. В стране будет установлен комендантский час.

Читайте такжеВ Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны"Радикально уменьшатся объемы розничных наличных расчетов. Расчет в магазинах — карточками. Это станет оперативным задачей для банковской системы. У каждого в кармане будет антисептик. На лице — маска. На руках — перчатки. Фото смешно защищенных подручными средствами китайских детей уже не будут казаться смешными", — говорится в сообщении.

Советник министра добавил, что медики будут выезжать на вызовы в противоэпидемических комбинезонах даже на вызовы, не связанные с инфекциями. Температуру будут измерять всем, кто находится на улице.

"Это — не апокалиптические предсказания с целью добавить испуга и паники. Это — перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусной угрозу. Поражение демократии? Нет! Победа здравого смысла!" — говорится в сообщении.

Варченко подытожил, что власть пойдет на крайние меры, чтобы не расплатиться тысячами жизней за легкомыслие своих граждан.

Напомним, правительство уже сейчас строит планы относительно продолжения карантина после 3 апреля, если анализ общей эпидемиологической ситуации в стране по распространению китайского коронавируса Covid-19 будет негативным.