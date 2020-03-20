В Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса

Женщина после употребления спиртных напитков пожаловалась на симптомы коронавируса / Reuters

В городе Нежине Черниговской области 38-летняя женщина вызвала скорую помощь, заявив, что у нее начались осложнения в результате инфицирования коронавирусом.

Как сообщает местное издание mynizhyn.com со ссылкой на генерального директора Центральной городской больницы Нежина А.Костырко, после госпитализации симптомов ОРВИ у женщины не обнаружили, но диагностировали похмельный синдром.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром является. Так, в настоящее время она находится в боксе, ведь мы, как врачи, приняли все необходимые меры, и пробудет там до получения нами результатов материалов, которые мы отправили в столицу", - сказал он.

Читайте такжеРаспределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧПВрачам скорой помощи женщина жаловалась, что у нее два дня держится высокая температура, кашель и она задыхается. Также пациентка сообщила, что три дня назад вернулась из Италии. По приезду в больницу температура у женщины оказалась в норме, однако она всячески показывала, что ее душит кашель.

Позже полиция начала выяснять круг общения пациентки. Правоохранители выяснили, что в Италии она никогда не была, как и в целом заграницей, поскольку даже не оформляла заграничный паспорт. После получения результатов тестов на коронавирус, полиция намерена принять решение, как дальше поступить с женщиной в рамках украинского законодательства.

Новость о подозрении на коронавирус спровоцировала панику в Нежине, поскольку пока в Черкасской области не были официально зафиксированы случаи инфицирования китайским коронавирусом Covid-19.

Напомним, в Житомирской области двое блогеров решили провести эксперимент – они вызвали скорую помощь и заявили, что больны коронавирусом, поскольку в марте находились в Италии.

Как ранее сообщалось, в Мариуполе у 52-летнего местного жителя лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом после возвращения из туристической поездки в Египет.