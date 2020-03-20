Коронавирус в Украине: появились тревожные данные

В Украине растет количество подозрений на китайский вирус / Фото: REUTERS

Новые случаи заражения коронавирусом, которые были зарегистрированы 19 марта в Украине, являются первыми случаями заражения внутри страны.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу на канале 1+1. По его словам, растет количество подозрений на китайский вирус, лаборатории получают все больше новых образцов на исследования.

В свою очередь, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская уточнила, что число инфицированных коронавирусом в Украине больше, чем показывает официальная статистика, и такая ситуация наблюдается во всем мире.

Голубовская отметила, что к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения и введением ограничительных мер. Поэтому она призвала людей, которые чувствуют себя здоровыми и не имели контактов с потенциальными больными, не идти в инфекционные больницы, чтобы провериться на наличие коронавируса. Ведь именно там они могут заразиться.

"Всех тестировать невозможно. Люди в панике, я понимаю. Паника везде. Когда происходит чрезвычайная ситуация, в слабых странах, как наша, где люди привыкли только на себя рассчитывать, нужна поддержка государства. Тестировать всех подряд невозможно, потому что подобное позволить не могут даже США, и там не хватает тест-систем", − отметила эксперт.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.

Напомним, в МВД предупредили, что граждане Украины должны быть готовы к введению чрезвычайного положения в стране по причине пандемии коронавируса.